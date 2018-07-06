Meksika'nın başkenti Mexico City'de havai fişek fabrikasında facia gibi bir patlama meydana geldi. Fabrikada yaşanan patlamalar art arda geldi. Dev bir duman kütlesiyle sarılan bölgede en az 17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

POLİS VE İTFAİYE ERLERİ DE CAN VERDİ

Hayatını kaybeden 17 kişi içerisinde, yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri ile bölgeyi kontrol altına almaya çalışan polislerin de bulunduğu öğrenildi.

Hükümet yetkilierinden gelen açıklamada hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Meksika'da havai fişek fabrikası havaya uçtu ViDEO