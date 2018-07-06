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Meksika'da havai fişek fabrikası havaya uçtu

Meksika'daki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı, amatör kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 08:53..
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de havai fişek fabrikasında facia gibi bir patlama meydana geldi. Fabrikada yaşanan patlamalar art arda geldi. Dev bir duman kütlesiyle sarılan bölgede en az  17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Meksika'da havai fişek fabrikası havaya uçtu

POLİS VE İTFAİYE ERLERİ DE CAN VERDİ

Hayatını kaybeden 17 kişi içerisinde, yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri ile bölgeyi kontrol altına almaya çalışan polislerin de bulunduğu öğrenildi.

Hükümet yetkilierinden gelen açıklamada hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Meksika'da havai fişek fabrikası havaya uçtu ViDEO

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