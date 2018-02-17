taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü 15 yaralı

İçişleri Bakanı Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Murat'ı taşıyan helikopterin inişi sırasında kaza meydana geldi.

AA | 17.02.2018 - 22:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Alejandro Murat'ı taşıyan helikopterin inişi sırasında meydana gelen kazada yerdeki 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü 15 yaralı

YERDEKİ 12 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Oaxaca Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Murat'ın bulunduğu helikopterin, Pinotepa Nacional kenti yakınlarında kaza yapması sonucu yerdeki 5 kadın, 4 erkek ve 3 çocuğun olay yerinde, bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada da helikopterin kaza sırasında Pinotepa Nacional kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Jamiltepec bölgesindeki boş araziye inmeye çalıştığı kaydedildi.

Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü 15 yaralı

"PATİNAJ YAPAR GİBİ KAYDI VE ARAÇLARA VURDU"

Helikopterde bulunan yerel gazeteci Jorge Rosales, kazanın pilotun kontrolü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Yaşadığı korku dolu anları televizyonda katıldığı haber programında anlatan Rosales, "Helikopter, yere dokunduğu anda patinaj yapar gibi kayarak savruldu ve araçlara vurdu. O esnada yere sürtünen demir yığınının çıkardığı sesten başka bir şey duyulmuyordu." dedi.

Devlet Başkanı Pena Nieto, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, helikopterdeki 2 yetkili ve mürettebattakilerin durumunun iyi olduğunu ancak kazanın meydana geldiği bölgede bazı kişilerin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu belirtti.

Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü 15 yaralı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıklamıştı.

Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

814
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

934
AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

499
Kardak krizi kameraya yansıdı

Kardak krizi kameraya yansıdı

160
Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

194
Cengiz Ünder durdurulamıyor

Cengiz Ünder durdurulamıyor

73
Muharrem İnce Suriye sınırında

Muharrem İnce Suriye sınırında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM