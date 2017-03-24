Meksika'da mahkumlar tünel kazarak firar etti

Eyaletin başkenti Ciudad Victoria'daki hapishanede kalan 29 mahkumun tünel kazarak firar ettiğini belirten Tamaulipas Emniyet Sözcüsü Luis Alberto Rodriguez, firar eden mahkumlardan birinin yoldan geçen bir şoförü vurarak öldürdüğünü ve arabasını çaldığını söyledi.

12'Sİ YAKALANDI

Firari mahkumlardan 12'sinin yakalandığını açıklayan Rodriguez, mahkumların firar etmek için yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 40 metre uzunluğunda bir tünel kazdıklarına işaret etti. Rodriguez, tünele mahkumların yasa dışı olarak hapishane içinde inşa ettikleri ve kontrollerinde tuttukları barakadan girildiğini aktardı.

30 GARDİYAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rodriguez, hapishanede görevli 30 gardiyan hakkında soruşturma başlatıldığını ve firari mahkumların yakalanması için çevredeki eyaletlerden yardım talep ettiklerini dile getirdi.

Meksika'nın aşırı kalabalık cezaevlerinde sık sık isyan çıkıyor ve şiddet olayları yaşanıyor.