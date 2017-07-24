Meksika’da şiddet cezasız bırakılıyor

Meksika’nın başkenti Meksiko’da şiddet her geçen gün artıyor. Son yirmi yılın en yüksek suç oranının görüldüğü 2017’de sadece haziran ayında 2 bin 234 cinayet rapor edildi. Halkın yüzde 74.9’u kendini güvende hissetmiyor.

HAZİRAN AYINDA 2 BİN 234 CİNAYET VAKASI OLDU

Başkent Meksiko’da cinayet, insan kaçırma, soygun, saldırı ve gasp oranı giderek artıyor. Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi’nin verilerine göre geçen 3 ay içinde son 20 yılın en yüksek suç oranına ulaştı. Verilere göre 2017'nin ilk yarısındaki şiddet seviyesi en çok suçun işlendiği 2011 yılını geçti. İlk 6 ayda işlenen 9 bin 916 cinayet kaydı, 2011'in aynı dönemindeki cinayet kaydından yüzde 5 daha fazla. Kentte sadece haziran ayında 2 bin 234 cinayet rapor edildi.

GÜVENSİZLİK ARTTI

Şiddet ortamındaki artış ile birlikte toplumdaki güvensizlik de artıyor. Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsünün araştırmasına göre kentin yüzde 74,9'u kendini güvende hissetmiyor. Bu rakamın mart ayında yüzde 72,9 olduğu bildiriliyor. Çalışma kadınların yüzde 80,2 ile erkeklere oranla kendilerine daha güvensiz hissettiklerini ortaya koyuyor. Erkeklerin arasındaki kendini güvensiz hissetme oranı ise yüzde 68,9.

İŞLENEN SUÇLARIN CEZASIZ BIRAKILIYOR

Suç örgütlerinin sosyal ve politik birer güç haline gelmesiyle birlikte çatışmalı ortamın giderek daha büyük boyutlara ulaştığı Meksika’da işlenen suçların yüzde 98’i hükümet tarafından cezasız bırakılıyor.