Meksika'dan Trump'a rest: Duvarın parasını ödemeyeceğiz

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra görevine başlayan Trump, sınır muhafızlarının sayılarının artırılmasını, kaçak göçmenlerin gözaltı sürelerini geçireceği yeni yerler açılmasını ve kaçakların sınırdışı edilmelerini de onayladı.

TRUMP'IN KARARINI KINADI

Meksika Devlet Başkanı Nieto, Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından yayınladığı video mesajda, Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

"MEKSİKA HİÇBİR DUVAR İÇİN PARA ÖDEMEYECEK"

"Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek" diyen Nieto, Devlet Başkanı olarak Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi. Nieto, "Meksika, Amerikan halkına dostluğunu, hükümetine ise anlaşmaya varma arzusunu sunuyor" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nieto, 31 Ocak'ta Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyareti iptal edip etmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Muhalefet partisinin yöneticileri ise Nieto'ya Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulundu.