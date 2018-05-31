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Melania 20 gün sonra ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 20 gündür ortaklıkta görünmüyordu. Melania Trump 'her şeyin yolunda' olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 16:41..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melania Trump, geçirdiği sağlık operasyonunun ardından yaklaşık 20 gündür ortalıklarda görünmüyordu. First Lady, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iyi olduğunu duyurdu.

Trump, "İçiniz rahat olsun, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim" mesajını paylaştı.

Melania 20 gün sonra ortaya çıktı

"BEYAZ SARAY'DAYIM"

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, yaklaşık üç haftadır kamuoyu önüne çıkmıyordu.

Bayan Trump, hakkındaki söylentilere Twitter mesajıyla yanıt verdi. First Lady Melania Trump mesajina, "Medyanın sürekli benim nerede olduğumla ve nasıl olduğumla ilgili spekülasyonlar yaptığını görüyorum" sözleriyle başladı. "İçiniz rahat olsun burada, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim. Harika hissediyorum, çocuklar ve Amerikan halki için çok çalışıyorum" yazdı.

Melania 20 gün sonra ortaya çıktı

FIRST LADY HAKKINDAKİ DEDİKODULAR

First Lady ay başında böbreklerindeki bir sorun nedeniyle hastaneye yatmıştı. 10 Mayıs'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Hakkında sosyal medyada çok sayıda söylenti dolaştı. Sağlık durumunun iyi olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Trump hakkında çıkan dedikoduları da açıklamalarıyla sonlandırdı.

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