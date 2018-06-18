Melania Beyaz Saray'ı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Amerikan CNN kanalına Beyaz Saray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

SIFIR HOŞGÖRÜ POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Melania, Beyaz Saray'ın kanunsuz iş yapmadığını söyleyerek bu bakımdan övdü. Ancak Beyaz Saray'ın sıfır hoşgörü politikasını eleştrdi. Melania'nın eleştirdiği başlıca konu Meksika'dan gelen göçmenlere karşı Beyaz Saray'ın tavrı oldu.

Bilindiği gibi bu konuda Beyaz Saray'da en sert tavrı sergileyen kişi eşi Donald Trump'ın kendisi. Dolayısıyla bu eleştirilerin Donald'a yönelik olduğunu söyleyenler de var.

ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINIYOR

Meksika'da sınırdan geçmeye çalışan çocuklar dahi gözaltına alınıyor. Gördükleri muamele ise oldukça kötü. Bu durum sadece Melania'nın değil, birçok Amerikalının eleştirilerine de neden oldu.

Melania Trump siyasi konularda çok nadiren görüş bildiriyor.



