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Melania LeBron'dan taraf oldu

ABD Başkanı Trump ve NBA yıldızı LeBron'un atışması giderek büyüyor. Trump, LeBron ve röportaj verdiği gazeteciye hakaret etti. Eşi Melania Trump'ın NBA yıldızına destek vermesi ABD'de gündeme oturdu.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 05:01..
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Melania LeBron'dan taraf oldu

LeBron James'in ülkeyi bölmekle itham ettiği ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan hakaretlere başvurdu. Trump'ın tepkisinin ardından eşi Melania Trump ve NBA efsanesi Michael Jordan, LeBron'u destekledi.

Melania LeBron'dan taraf oldu

"LEBRON'U ZEKİ GÖSTERMEK BİLE ZOR"

Başkanı'nın ırkçı yaklaşımından rahatsız olan LeBron James'in muhalif duruşu devam ediyor. LeBron, Trump için, "Ülkeyi spor üzerinden bölmeye çalışıyor" dedi.

LeBron'un sözleri üzerine Twitter'ın başına geçen Trump, "LeBron James televizyonlardaki en aptal adam Don Lemon ile röportaj yaptı. LeBron’u akıllıymış gibi gösterdi. Tabii bunu başarabilmek kolay değil. Ben Mike’ı seviyorum!” şeklinde cevap verdi.

Melania LeBron'dan taraf oldu

MELANİA'DAN LEBRON'A DESTEK

I Promise School'u ziyaret eden Melani'a gelen sorular karşısında, “LeBron James’in gelecek nesil için her zaman iyi şeyler yapmaya çalışıyor gibi görülüyor. Her zaman olduğu gibi First Lady, bugün çocukların karşı karşıya olduğu problemler hakkında herkesi açık bir diyalog konusunda destekliyor." ifadeleriyle şaşkınlık yarattı.

Melania LeBron'dan taraf oldu


"KİM DAHA APTAL?"

Trump'ın televizyonlardaki en aptal adam diyerek hakaret ettiği Don Lemon, "Gerçek aptal kim? Çocukları okula gönderen mi, yoksa kafeslere koyan mı?" şeklinde cevap verdi.

Melania LeBron'dan taraf oldu

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