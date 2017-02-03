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Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

Ortaya atılan bir iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’a yerleşmeyebilecek.

03.02.2017 - 04:12
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşıladı.

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN WASHİNGTON'DAN AYRILDI

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra oğlu Barron’un eğitimini tamamlaması için New York’a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

DAHA SONRA DA DÖNMEYEBİLİR İDDİASI

US Weekly Dergisi dün, Melania Trump’a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady’nin Barron’ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray’a yerleşmeyebileceğini yazdı.

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