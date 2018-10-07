Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır'a da giderek ziyaretlerini tamamladı.

'INDİANA JONES FİLM SERİSİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ'

First Lady'nin tur boyunca tercih ettiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest' olarak tanımlarken, bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ın kombininin "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi" durduğunu belirtti.

KOLONYAL DÖNEM ESİNTİLİ ŞAPKA

Öte yandan, First Lady'nin geçen gün Kenya'ya ziyaretinde safaride giymek için tercih ettiği şapka ise, 19. yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkaya benzerlik taşıdığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti.

​'Pith helmet' (Güneş kaskı) olarak bilinen şapka, 19. yüzyılda Avrupalı kaşiflerin Asya ve Ortadoğu'ya düzenlediği keşifler sırasında tercih ettiği bir şapkayken, daha sonra askerler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı.