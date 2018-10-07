taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1445
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın Mısır ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafet medyanın gündemine oturdu.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 19:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır'a da giderek ziyaretlerini tamamladı.

'INDİANA JONES FİLM SERİSİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ'

First Lady'nin tur boyunca tercih ettiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest' olarak tanımlarken,  bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ın kombininin "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi" durduğunu belirtti.

Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

KOLONYAL DÖNEM ESİNTİLİ ŞAPKA

Öte yandan, First Lady'nin  geçen gün Kenya'ya ziyaretinde safaride giymek için tercih ettiği şapka ise, 19. yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkaya benzerlik taşıdığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti.

​'Pith helmet' (Güneş kaskı) olarak bilinen şapka, 19. yüzyılda Avrupalı kaşiflerin Asya ve Ortadoğu'ya düzenlediği keşifler sırasında tercih ettiği bir şapkayken, daha sonra askerler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

Melania Trump'ın kıyafet seçimleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

490
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

80
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

132
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

40
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

88
Başkan Erdoğan İnönü'nün ABD bayraklı pozunu gösterdi

Başkan Erdoğan İnönü'nün ABD bayraklı pozunu gösterdi

184
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM