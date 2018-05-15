taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.283
USD
4,4578
EURO
5,2753
ALTIN
185,40
PETR
77,9800

Melbourne’de ilk teravih namazı kılındı

Avustralya'da yaşayan Müslümanlar yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, ülke genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

AA | 15.05.2018 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, yarın başlayacak ramazanın ilk teravih namazını, ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte eda etti.

Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, Melbourne’deki Broadmeadows Camisi’ni doldurdu.

Melbourne’de ilk teravih namazı kılındı

Ramazan dolayısıyla Türkiye’den görevli olarak gelen Ankara Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, namaz öncesi cemaate orucun faziletleri ve ramazanın önemi konulu vaaz verdi.

Vaazın ardından cemaat, ülkedeki ilk teravih namazını kıldı.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN DUA EDELİM"

Oruç ibadeti ve Kur’an ayı olarak tanımladığı ramazanı insanların iyi değerlendirmesi için çağrıda bulunan Bodur, "İnsanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için, ailelerimiz için sıkıntıda, darda olanlar için dua edelim." ifadelerini kullandı.

CAMİLER RAMAZANDA EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞAYACAK

Ramazanın başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olan cami ve mescitlerde, teravih namazlarının yanı sıra fitre, zekat, iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.

Son verilere göre, Avustralya nüfusunun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanların sayısı 604 bin 200.

Müslümanlar, Avustralya’nın çok kültürlülük politikaları kapsamında, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan, Putin, Ruhani zirvesi ağustosta
Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir sonraki üçlü zirvesi için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini ancak zirvenin ağustos sonunda ya da eylül ayında yapılabileceği açıklandı.
Alman hükümeti Gazze'deki kanlı olayları kınamadı
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümetin, dün Gazze sınırında yaşanan kanlı olayların bağımsız bir komisyon tarafından araştırılabileceği görüşünde olduğunu söyledi.
Rusya'nın yeni sembolünü Putin açtı
Rusya ile Kırım arasına inşa edilen köprünün açılışını Putin gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüyü geçerken kamyon sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

698
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

372
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

481
İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

205
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

175
Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

211
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94