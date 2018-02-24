taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

Artvin'de, 6 ay önce lösemi teşhisi konan 9 aylık Melis bebek ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için sosyal medya üzerinden kampanyayla 3 günde 283 kök hücre bağışı yapıldı.

DHA | 24.02.2018 - 14:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Artvin’de Metin ve Nurcan Yılmaz çiftinin kızları Melis'e 3 aylıkken lösemi teşhisi konuldu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 6 aydır tedavi gören minik Melis'in annesi Nurcan Yılmaz, kızının sağlığına kavuşması için sosyal medya hesabından ilik nakli gerektiğini yazdı.

3 GÜNDE 364 ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPILDI

Paylaşımı gören Artvin Belediyesinde çalışan Yeşim Sancal, temasa geçtiği Artvin Kızılay Şubesi yetkilileri ile görüştü. Çevresindekilere ulaşan Sancal, sosyal medya üzerinden ilik nakli çağrısında bulundu. Çağrılar üzerine Artvin Valiliği önünde Türk Kızılayı’na ait kan bağışı aracına ulaşan gönüllüler 3 günde 364 ünite kan bağışı ile 283 kök hücre bağışında bulundu.

Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

Kampanyayı başlatan Yeşim Sancal çağrılara herkesin duyarlı davrandığını belirterek, "Doğasına sahip çıkan insanlar, kesinlikle insanlarına da sahip çıkar diye düşünerek bu işe başladım. Öyle de oldu. Bir şey yapmalıyız, bu çocuklar için, yaşamaları için. Çok zor işlem değil. Bir iğnenin acısı ne kadar acıtabilir ki, bir bebeği yaşatması için. Tüm Türkiye’yi de duyarlı olmaya davet ediyorum. Lösemi hastalarına destek olalım, ne kadar çok kan verirsek o kadar çok hayat kurtarırız diyorum." dedi.

Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu



Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin gazisine ev sözü
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Culu’yu ziyaret etti. Tollu, ziyaretinde ev sözü verdi.
Şair ruhlu pazarcıdan şiir gibi pazar tezgahı
Diyarbakır'da bir pazarcı, sattığı meyvelerin etiketlerine fiyat yerine kendi yazdığı ve alıntı yaptığı şiirlerle anlamlı sözler yazıyor.
Kapıkule'de 18 km'lik tır kuyruğu
Kapıkule'de yavaş alım yapılması nedeniyle 18 kilometrelik tır kuyruğu sürücüleri çileden çıkardı. Tuvalet ve gıda ihtiyacında sıkıntı yaşayan sürücüler her yıl aynı çileyi yaşadıklarını belirtti.
Hudut kartalları eksi 20 derecede vatan nöbeti tutuyor
Van 6. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Alparslan Hudut Karakolu'nda, 24 saat esasıyla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, evleri ve sevdiklerinden kilometrelerce uzaklıkta etkin görev yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

394
Ali Kırca öğrencilerle buluştu

Ali Kırca öğrencilerle buluştu

79
Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

162
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

86
İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

131
Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

243
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM