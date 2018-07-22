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Meltem Cumbul: Feminist değil realistim

Oyuncu Meltem Cumbul, birey olmadan evlenmemek gerektiğini, birey olmakta da en çok kadınların zorlandığını söyledi.

DHA | 22.07.2018 - 11:18..
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından Kültür Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çınaraltı Sohbetleri Umut verenler programına katılan sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"EVLENMEK ŞART MIDIR"

Bir izleyicinin "Evliliklerde neden kadınlar daha çok özveri gösteriyor?" sorusuna üzerine "Evlenmek şart mıdır? Onu bir düşünmek gerekiyor." yanıtını verdi.

Meltem Cumbul: Feminist değil realistim

"FEMİNİST BİR AİLEDE YETİŞTİM"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik özgürlüğü olmak kaydıyla topluma 'evlenmek iste misin' diye sormak gerekiyor. Bu anlamda çok feminist bir ailede yetiştim. Birey olmadan evlenmemek gerektiğini düşünüyorum. Birey olmakta en çok kadınlar zorlanıyor."

Meltem Cumbul ayrıca kendisinin feminist değil realist olduğunu söyledi.

Meltem Cumbul: Feminist değil realistim

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