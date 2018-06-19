Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Türkiye, 24 Haziran'daki seçimler öncesi son viraja girdi.

Siyasi partiler son günlerde seçmenlerin oyunu alabilmek için çalışmalarına hız verdi.

Seçimlere son 5 gün kalmasıyla birlikte bazı ünlü isimler de oyunun rengini belli etmeye başladı.

Bu isimlerden biri de sanatçı kimliğinin dışında siyasi açıklamalarıyla gündeme gelen Meltem Cumbul oldu.

Bir dönem HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile aşk yaşayan Meltem Cumbul, partinin etkinliklerine de zaman zaman katılıyordu.

ÜST ÜSTE CHP TWEET'LERİ

Örgütün siyasi kanadı HDP'nin son anketlerde barajın altında kalacağının görülmesi üzerine Meltem Cumbul da birçok seçmen gibi tarafını değiştirdi.

Cumbul, Twitter hesabından CHP'ye yönelik mesajlar paylaştı.