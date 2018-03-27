Meme kanserinde 'kekik' faydası

CÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Kanser Araştırma Laboratuvarı'nda 2 yıldır kekik üzerinde çalışan Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ceylan Hepokur, kekik türlerinin meme kanseri hücrelerine iyi geldiği belirledi.

İLAÇ ÜRETMEYİ PLANLIYORLAR

Hücre kültürü çalışmalarını tamamlayan Hepokur, hayvan deneylerini de yaptıktan sonra kekiğin etkin maddesinden ilaç üretmeyi planlıyor.

Çalışmalarının amacının, yeni ilaçlar keşfetmek olduğunu belirten Hepokur, "2 yıldır endemik kekik türleriyle çalışıyoruz. Kekik türlerini meme kanseri hücre hatlarına denedik. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bilimsel dergilerde yayınlandı. Elde edilen sonuçlarla kekik meme kanserine çok iyi geliyor, diyebiliriz. Tabi bunun daha ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın in vitro (hücre kültürü) kısmını bitirdik. İn vivo (hayvan deneyleri) kısmına geçeceğiz. Türkiye, dünyanın kekik üretiminin yüzde 85'ini karşılıyor. Bu yüzden kekik neden tabletler haline dönüşüp, insanlara ilaç olarak gitmesin sorusunu akla getirmektedir. Çalışmamızın amacı ülke ekonomisine katkı sağlamak için yeni ilaçların keşfedilmesi. İnşallah da bu çalışmalar ışığında hedeflerimize ulaşırız" dedi.

"GÜNLÜK 10 GRAM KEKİK TÜKETMEKTE FAYDA VAR"

Özellikle meme kanseri hastalarına günlük 10 gram kekik tüketmelerini öneren Yrd. Doç. Dr. Hepokur, "Çalışmalarımızı şimdi hayvan deneyleri üzerine yoğunlaştırdık. Meme kanseri oluşturulan sıçanlarda da aynı çalışmayı planlıyoruz. Kekikteki saf etken maddeyi tespit ettikten sonra bu etken madde saflaştırılarak ilaç haline getirip, bunları meme kanseri hastalarında kullanmak istiyoruz. Meme kanseri hastalarına kesinlikle kekiği öneriyorum. Gerçekten yaptığımız çalışmalarda kekiğin meme kanseri üzerine çok iyi sonuçlarını görüyoruz. Öğün başına yemeklerine parmaklarıyla bir tutam kadar kekik ilave etmelerini kesinlikle öneriyorum. Cumhuriyet Üniversitesi ve İleri Teknoloji Kanser Araştırma Laboratuvarına çalışmalarımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı ekibim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.