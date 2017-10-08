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Memur grevleri Fransa'da uçuşları etkileyecek

Fransa'da yapılacak grevler nedeniyle uçuşlarda yüzde 30 aksama olması bekleniyor.

08.10.2017 - 22:55
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Fransa Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, memur sendikalarının çağrısıyla yapılacak grevler nedeniyle havayolu şirketlerinden seferlerini salı günü yüzde 30 azaltmaları istendi.

Memur grevleri Fransa'da uçuşları etkileyecek

YOLCULAR UYARILDI

Ortaya çıkacak iptallerin ülkenin en büyük havaalanlarını ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, yolculara da şirketlerle bağlantı kurarak uçuşlarının durumu hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunuldu.

SENDİKALAR GREV ÇAĞRISINDA

Ülke çapında yapılacak grev ve eylemlere yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmının iştirak etmesi bekleniyor.

Memur sendikaları grev çağrısında hükümetin iktidara geldiği günden beri işten çıkarmalar da dahil memur haklarında gerilemelere neden olduğunu bildirmişti.

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