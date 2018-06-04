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Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

Şemdinli'de şehit olan Süleyman Sevim'in baba ocağına acı haber verildi. Ailesi, Sevim'in askerden döndüğünde memur olmak istediğini söyledi.

İHA | 04.06.2018 - 02:05..
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Terör örgütünün Hakkari'deki hain saldırısında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in ailesi acı haber karşısında sinir krizi geçirdi.

Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü


MEMUR OLMAK İSTİYORDU

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari’den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi.

Sakinleştirilen baba Yunus Sevim’e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.

Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar alan şehit Süleyman Sevim’in sözleşmeli er olarak Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim’in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.

Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

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