Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

Terör örgütünün Hakkari'deki hain saldırısında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in ailesi acı haber karşısında sinir krizi geçirdi.





MEMUR OLMAK İSTİYORDU

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari’den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi.

Sakinleştirilen baba Yunus Sevim’e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.

Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar alan şehit Süleyman Sevim’in sözleşmeli er olarak Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim’in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.