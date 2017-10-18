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Memurun fazla mesai ücreti artacak

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı ücretin yeni yılda yüzde 7,6 artışla 1 lira 97 kuruşa yükselmesini öngörüyor.

18.10.2017 - 12:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

memur

Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7,6 artış gösterecek. 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2018'den itibaren 1 lira 97 kuruş olarak uygulanacak.

Söz konusu artış öngörüsü 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nda yer alıyor.

ÖZEL KALEM VE MAKAM ŞOFÖRLERİ

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,93 lira yerine 2,08 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,08 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 1,97 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,97 lira ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 63 liradan 67,40 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 57,5 liradan 61,50 liraya yükselecek.

En alt kademedeki memura ise 36,25 lira yerine 38,75 lira ödenecek.

2018 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na göre çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler TL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları
 61,50
Memur ve Hizmetlilerden;
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50'nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5. Bentlerindeki Personel
Kadro derecesi 1-4 olanlar 15,80
Kadro derecesi 5-15 olanlar 15,25
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