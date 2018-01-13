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Menbiç halkı: PKK kenti terk etsin

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Menbiç'te iki sivili işkence ederek öldürmesi üzerine halk ayaklandı ve genel grev çağrısı yaptı.

AA | 13.01.2018 - 19:50..
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Menbiç halkı: PKK kenti terk etsin

Menbiçliler, dün PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü siviller 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ın cesetlerini bulmuştu.

Gençlerin cesetleri, birininki başı bedeninden ayrılmış şekilde, ilçenin 20 kilometre doğusundaki Kebir İmo köyünde bulunmuştu.

HALKLA PKK ARASINDA ÇATIŞMA

Kurbanların fotoğraflarının sosyal medya üzerinde yayılmasının ve ailelerinin çocuklarını teşhis etmesinin ardından, PYD/PKK ile gençlerin ailesi arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Münbiç'te PYD/PKK'nın vahşetine protesto VİDEO

Menbiç halkı: PKK kenti terk etsin

"PKK KENTİMİZİ TERK ETSİN"

Çatışmalar sonrası Menbiçli yüzlerce sivil, örgütü protesto etmek için toplandı. Göstericiler örgütün kenti bir an önce terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istedi.

Menbiç halkı: PKK kenti terk etsin

GENEL GREV ÇAĞRISI

Öte yandan kentteki aktivistler, terör örgütünün işledikleri suçları ve ihlalleri protesto etmek için halkı pazar günü genel greve davet etti.

Menbiç halkı: PKK kenti terk etsin

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ABD DESTEĞİYLE MENBİÇ'İ İŞGAL ETTİ

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti.

Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü, Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.

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