Menbiç'te yeni ABD üssü

ABD'nin terör örgütü YPG ile ahlaksız birlikteliği devamn ediyor. Türkiye'ye verilen taahhütlere rağmen PKK'lılar ile olan müttefikliğinden vazgeçmeyen ABD, Menbiç'e yeni bir üs kurduğu ortaya çıktı.

3 AY ÖNCE KURULDU

Reuters tarafından yayınlanan görüntülerde Menbiç'teki yeni ABD üssünün 3 ay önce kurulduğu belirtildi. Görüntülerde diğerleri ile benzer özelliklere sahip olduğu gözlenen terör üssünün ABD bayrakları ile çevrili olduğu görüldü.

MENBİÇ OPERASYONU KORKUSU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi ve iki ülkenin Menbiç konusunda yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen ardından yeni hedefi, Suriye'deki terörün kalesi olan menbiç olarak göstermişti. ABD'nin de askerlerini üslendirdiği Menbiç, Washington tarafından teröristlerin korunduğu yer olarak biliniyor.