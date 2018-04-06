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Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

YPG'li teröristleri eğitime alan Amerikan askerlerinin bölgede hendek kazdığı da dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 09:30..
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Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda yaptığı açıklamalara rağmen, Amerikan askerlerinin bölgedeki teröristlere desteği devam ediyor.

TERÖRİSTLER ABD EĞİTİMİNDE

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta, bölgedeki terör örgütleriyle sürekli iş birliği yapan Amerikalıların son kuklası, YPG oldu.

Proje terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağlayarak çıkarlarını korumaya çalışan Amerika, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Menbiç operasyonuna hazırlandığı dönemde bölgedeki teröristleri eğitime aldı.

Amerikan haber ajansı tarafından görüntülenen askerlerin, teröristlere silah kullanımı konusunda eğitim verdiği görülüyor.

Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

HENDEK KAZAN AMERİKALI

Aynı fotoğraflarda, Amerikan askerlerinin hendek kazmayı da öğrediği gözlendi.

Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi

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