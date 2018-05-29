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Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi, Meral Akşener'i kötüleyip Muharrem İnce güzellemesi yaptı: "Bir bakıyorsunuz güveniyorsunuz, yaklaşıyorsunuz yanına ama hayır, o da göründüğü gibi değil."

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 11:14..
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Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi, hem milletvekili adayı gösterilmediği hem de partililerince kendisine kulak verilmediği için dün istifasını vermişti.

Mengi, 24 saat geçmeden eski partisini kötüleyip Muharrem İnce güzellemesi yapmaya başladı.

Sanatçı Müjdat Gezen ile söyleşi yapan Ruhat Mengi, bu sırada isim vermeden Meral Akşener'i eleştirdi:

Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi ViDEO

"BAŞKA BİR ŞEYLER VAR ARKASINDA"

"İlkelerin olması, siyasetçide çok önemli. Bir bakıyorsunuz güveniyorsunuz, yaklaşıyorsunuz yanına ama hayır o da göründüğü gibi değil. Başka bir şeyler var arkasında ve halktan gizliyor. Türkiye'nin şanssızlığı siyasetçilerin bunu gizlemesi. Türkiye'nin böyle olmayanlara yönelmesi lazım. Muharrem İnce o bakımdan sözünün eri biri gibi görünüyor."

Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

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