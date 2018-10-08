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Mentor nedir

Kişi veya kurumlar hakkında, kişisel deneyimlerini aktararak en doğru sonuca ulaşılmasına yardım eden kişilere mentor denir. Mentor bir nevi danışmanlık hizmeti olup "akıl hocası" olarak da bilinir.

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Hayat insanlar için inişli, çıkışlı yollarla dolu bir parkurdur. Bu parkurda kimi zaman zorluklar güçlükler yaşasak da yolun sonunda zorluğun aşılabileceği bilinmelidir.

Zorluğu aşmanın da en önemli yolu da zorluklara karşı bağışıklık kazanmaktan geçiyor. Bu noktada da deneyimler ön plana çıkıyor.

Mentor nedir

MENTOR NEDİR

Mentor özetle insanlara, kurumlara danışmanlık hizmeti sağlayan, bir konu hakkında karar verirken kişisel deneyimlerini aktararak yol gösteren, iş birliği yapan, kaynakların doğru şekilde kullanılmasını sağlayan, bu sürecin verimli bir şekilde ilerlemesi için yol haritası çizen yol arkadaşı konumundadır.

Bir nevi danışmanlık hizmeti sağlayan mentor, kısaca akıl hocası olarak da bilinir.

Mentor nedir

DENEYİMLERİN AKTARILMASI

Günümüzde koçluk, yaşam koçluğu olarak da bilinen bu konu, kişi ve kurumlara deneyimlerin aktarılması ve sorunların çözülmesi, konuların daha iyi analiz edilerek daha verimli sonuçlar elde edilmesi için yardımcı olmaktadır.

Mentor nedir

Mentor menteenin kariyer gelişimine destek olmalı, uzun vadeli bir çalışma izlemeli, süreçlere ve hedeflere odaklanmalı, tavsiyeler verip deneyim aktarımını gerçekleştirmeli, soru sormalı ve en sonunda aldığı geri bildirimleri dikkate alarak hareket etmelidir.

Mentor nedir

Mentor kısaca “Beni izleyin ve örnek alın” tutumunu sergiler. Kısaca kurum, kuruluş ve bireyelre rol model olan mentor profesyonel destek hizmeti vermektedir.

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