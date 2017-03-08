Bir konferans için Muğla'ya gelen Akşener, daha sonra yanındakilerle birlikte Dalaman'ın Şerefler köyünde muhtarın kızının cenaze evine gitti.

Ziyarette eski MHP Milletvekili Metin Ergün, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz gibi bir çok isim bulundu.

SİYASETE GİRDİLER

Cenaze evinde önce "Ben bu konularda çok hassasım" diyerek konuşmaya başlayan Akşener daha sonra MHP'li muhaliflerin "Sorun yok sorun yok" diyerek konuşmasını istemesiyle "Rahat konuşabiliyoruz yani?" deyip onay aldı ve yerde duran tabut ve cenazeye aldırış etmeyerek, eski Dalaman Belediye Başkanı MHP'li Sedat Yılmaz ve CHP'li mevcut belediye başkanı Muhammet Şaşmaz ile siyaset konuştu.

Meral Akşener Dalaman'da tabut başında siyaset yaptı VİDEO

CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER

Taziye evinde bulunanlar şaşkınlık yaşarken, bazıları Akşener'in cenazeyi umursamadan yaptığı propagandayı cep telefonuyla görüntüledi.