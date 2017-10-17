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Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

Meral Akşener, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri stratejisinde HDP'li Demirtaş'ın taktiğini örnek alıyor.

17.10.2017 - 02:26
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Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

25 Ekim’de partinin kuruluşunu Ankara’da açıklayacak olan Akşener’in yeni partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için stratejisi belli.

"İKİNCİ TURA KALIRSAK TEK PARTİYİ DESTEKLEYELİM"

Akşener, herkesin kendi adayını göstermesinin daha demokratik bir seçime zemin hazırlayacağı görüşünü savunuyor. Akşener ve ekibi, ancak seçimlerin ikinci tura kalması durumunda diğer partilerle tek aday üzerinde uzlaşmayı hedefliyor.

Yeni partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir diğer hedefi ise her partinin güçlü isimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında yer alması.

Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

DEMİRTAŞ'I ÖRNEK ALDI

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde de duran yeni partide, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın aday olarak meydanlarda yakaladığı ivme de değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Demirtaş’ı lider olarak bir sonraki döneme taşıdığı belirtiliyor.

İKİNCİ TURA KALMA HEDEFİ

Bu örnekten hareketle de Akşener ve arkadaşları, “Akşener ile birlikte CHP’nin de Erdoğan’ın karşısına güçlü bir aday çıkarması halinde seçimlerin ikinci tura kalacağı” varsayımı üzerinde duruyor.

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