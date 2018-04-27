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Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gösterilecek aday için Akşener'in geri adım atmasını isteyen CHP Lideri, beklemediği bir cevap aldı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 10:36..
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Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, muhalef partileri arasında ittifak görüşmeleri hızlandı.

Siyaset koridorlarını hareketlendiren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİL"

Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini istifa ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun karşılığında Akşener'den adaylıktan geri çekilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK

Akşener ise CHP Lideri'ne beklemediği bir cevap verdi: "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım."

VEKİLLE DEĞİL İMZAYLA ADAY

Adaylık için milletvekillerine ihtiyaç duymadığını ifade eden Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını, bu konuda kimse için geri adım atmayacağını söyledi.

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