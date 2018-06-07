Meral Akşener ile Muharrem İnce'nin muhafazakarlık yarışı

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.
16 gün sonra sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini oylayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim yenilgisi almak istemeyen muhalefet partileri, farklı yollar izlemeye başladı.
HACI MUHARREM
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, lakabının "Hacı" olduğunu belirterek mitinglere Ayet-el Kürsi okumadan çıkmadığını söyledi.
İnce'nin muhafazak bir profil çizmeye çalıştığını gören Meral Akşener de harekete geçti.
"DİNDAR BİR KADINIM"
Mitinglerinde tülbent takmaya başlayan Akşener, FOX TV canlı yayınında bu profilini destekleyen açıklamalarda bulundu.
Tülbent takmasını danışmanının söylediğini belirten Meral Akşener, çizmeye çalıştığı profili "Dindar bir kadınım" sözleriyle destekledi.