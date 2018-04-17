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Meral Akşener: İYİ Parti için hiçbir sorun yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin erken seçime hazır olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 14:20..
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamaları üzerine parti liderlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meral Akşener: İYİ Parti için hiçbir sorun yok

"PROBLEM OLACAK DURUM YOK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul İl Başkanlığındaki konuşması sırasında, "Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz. İYİ Parti için hiçbir sorun yoktur." dedi.

Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından CHP'den "Hodri meydan" açıklaması gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 13.30'da Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı.

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