Meral Akşener: İYİ Parti için hiçbir sorun yok

1 Bel ve sırtı ağrıyanlar için uyku pozisyonları Baş ağrısından sonra toplum içinde en sık rastlanılan ağrı çeşidi olan bel ve sırt ağrısında dikkat edilmesi gereken noktalar.

2 Stevia nedir Tatlandırıcı olarak kullanılan stevia bitkisi diyabet hastaları için bir umuttur.

3 Fener'in Muslera isyanı: Volkan yapınca kart görüyor Fenerbahçe cephesi, Başakşehir maçında sık sık kalesinden çıkarak hakem Halil Umut Meler'e itiraz eden Muslera'nın kart görmemesini eleştirdi.

4 Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi CHP Lideri partisinin grup toplantısında erken seçim ihtimali ile ilgili "İnşallah olacak, vatandaş bunları gönderecek." diye konuştu.

5 Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı ABD’li şarkıcı Kendrick Lamar, son albümü 'Damn' ile dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Pulitzer Ödülü’nü almaya hak kazandı.

6 İdeal kilo aralığının önemi Yaz geliyor, ideal kilosuna ulaşmak isteyenler, diyetisyenlere ve spor salonlarına koşuyor. Egzersiz ve sağlıklı beslenme ile bunu her zaman koruyabiliriz.