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Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

İyi Parti'den istifa ettiğini açıklayan Meral Akşener kararının kesin olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 11:34..
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Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin içinde kendisine yöneltilen eleştirilere kızarak istifa ettiğini açıklamıştı.

GERİ DÖN ÇAĞRILARI

Akşener'in istifası sonrası partililerinden geri dön çağrıları geldi. İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Ancak Akşener, sosyal medya hesabından istifa kararının kesin olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

"KARARIM KESİNDİR"

Akşener'in açıklaması şu şekilde: "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

"YENİ YÖNETİM İLE DEVAM EDİLMELİ"

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

"TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİK"

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

"ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Saygılarımla."

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

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