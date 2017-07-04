taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.522
USD
3,5557
EURO
4,0445
ALTIN
139,88
PETR
49,3800

Meral Akşener MHP'den ümidini kesti

FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan hakimlerle MHP'yi kurultaya götürmeye çalışan Meral Akşener, MHP defterini kapattığını söyledi.

04.07.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Gündem

MERAL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi koltuğundan etmek için farklı mahkemelere başvurarak partiyi olağanüstü kongreye götürmeye çalışan Meral Akşener, istediği sonuca ulaşamadı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

MHP DEFTERİNİ KAPATTIM

Siyasi hayatı üzerine konuşan Meral Akşener, "MHP defterini kapattım" dedi.

Sinan Oğan'ın MHP'de genel başkanlık yarışına girecek olmasını değerlendiren Akşener, “Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” ifadelerini kullandı.

MHP'nin şikayet ettiği hakim tutuklandı haberi

Meral Akşener MHP'den ümidini kesti

İlginizi Çekebilir
Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi
Elektrik hatlarının yangınlara davetiye çıkardığını söyleyen Baykal, bölgedeki hatların kendi iktidarları döneminde yapıldığını ifade etti.
Afrin operasyonunun ayrıntıları
Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.
İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Fetullah Gülen'in kullanım süresinin ne zaman dolarsa o zaman iade edileceğini söyledi.
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor
TSK, Azez'in batısında bulunan PYD/PKK hedeflerini yoğun bombardımana aldı. Bölgeden gelen görüntülere göre terör yuvaları hala yanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

217
780 hakim ve savcının görev yeri değişti

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

51
Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

142
Afrin operasyonunun ayrıntıları

Afrin operasyonunun ayrıntıları

0
İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

0
Kral Selman yaz tatilini Tanca'da geçirecek

Kral Selman yaz tatilini Tanca'da geçirecek

13
Hülya Avşar'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM