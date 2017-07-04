Meral Akşener MHP'den ümidini kesti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi koltuğundan etmek için farklı mahkemelere başvurarak partiyi olağanüstü kongreye götürmeye çalışan Meral Akşener, istediği sonuca ulaşamadı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

MHP DEFTERİNİ KAPATTIM

Siyasi hayatı üzerine konuşan Meral Akşener, "MHP defterini kapattım" dedi.

Sinan Oğan'ın MHP'de genel başkanlık yarışına girecek olmasını değerlendiren Akşener, “Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” ifadelerini kullandı.

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