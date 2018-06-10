Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sözcü gazetesinden Nil Soysal'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, daha önce Kürt ya da Alevi bir başkan yardımcısının olabileceğini söylemişti. Bununla HDP ve CHP içindeki seçmenlere göz kırpan Akşener'e bu kez Demirtaş soruldu.

"KÜRT BAKAN DA OLUR KÜRT BAŞKAN YARDIMCISI DA"

Akşener, “Neden bir Kürt Başkan Yardımcısı olmasın” dediniz. Cumhurbaşkanı seçilirseniz başkan yardımcılarından biri Selahattin Demirtaş mı olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim açımdan etnik aidiyet üzerinden sorulduğu takdirde Kürt bakan da olur, Kürt başkan yardımcısı da olur, Alevi bakan da olur, Alevi başkan yardımcısı da olur. Zaten bizim partimizin başkan yardımcıları arasında, kurucular kurulu arasında herkes var. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olarak, aidiyetleri özne yapmadan herkesin birbiri ile eşit olduğu, birinin diğerinin önünde olmadığı bir devlet anlayışı sunacaksınız. Türkiye'deki temel sorun bu."