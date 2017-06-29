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Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

16 Nisan Referandumu öncesinde birleşen CHP ve MHP'li muhalifler bu birlikteliğe devam ediyorlar.

29.06.2017 - 09:39
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Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

Geçtiğimiz günlerde Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi MHP'li muhaliflerin düzenlediği tüzük kurultayını iptal etmiş ve Meral Akşener'in başını çektiği isimler yeni parti için çalışmalara başlamıştı.

BAYKAL'IN HALK TV'SİNDEN DESTEK GELDİ

Ankara kulislerinden Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı iddiaları konuşulurken, Akşener'e destek de Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geldi.

Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi
Meral Akşener, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında

"AK PARTİ VE ERDOĞAN'I DEVİRİRLER"

Sevinç, Akşener'in de Adalet Yürüyüşü'ne katılması gerektiğini belirterek; "Toplumda sürüklenen savrulan bir sürü lider var. Türkiye kendi düşüncesini topluma kabul ettiren, toplumu ikna eden, kitleri peşinden sürükleyen demokratik bir lider arıyor. Türkiye'nin selameti açısından Akşener'in kuracağı partiyi çok önemsiyorum. Doğru kadro ve doğru siyaset ile partileştiği takdirde AKP'yi de Tayyip Erdoğan'ı da ilk seçimde devireceklerine inanıyorum." dedi.

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