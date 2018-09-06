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Mercedes ABD'de üretim hattı açtı

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinden sonra Alman otomobil firması Mercedes, ülkeye 500 milyon dolarlık yatırım yaptı.

AA | 06.09.2018 - 16:09..
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Mercedes ABD'de üretim hattı açtı

Mercedes-Benz’in çatı markası Daimler AG, ABD’deki Güney Carolina eyaletindeki fabrikasına hafif ticari aracı Mercedes-Benz Sprinter için yeni üretim hattı açtı.

20 BİN ADET SİPARİŞ

Alman şirket, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’dan da 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi aldı.

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Daimler AG'ten yapılan açıklamada, Mercedes-Benz'in van tipi araçları için Kuzey Amerika'nın ikinci en büyük pazar olduğunu belirtilerek yeni üretim hattı için 500 milyon dolar yatırım yapıldığı ifade edildi.

VERGİ TEHDİDİ

Daimler AG’nin yen hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilecek otomobillerde yüzde 25 ek vergi tehdidinden sonra geldi.

Öte yandan, Amazon.com şirketinden yapılan açıklamada da Daimler AG'den 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter modeli siparişi verildiği bildirildi.

Yeni siparişlerle Amazon, FedEx Corp, TNT ve ABD Posta Servisi gibi şirketlere olan bağlılığını azaltarak, kendi dağıtım ağını kurmayı hedefliyor.

"NEW YORK SOKAKLARINDAN SİLECEĞİM"

Donald Trump’ın, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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