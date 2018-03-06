Mercedes rüya otomobili tanıttı: AMG GT Coupe

Alman otomobil devi Mercedes, Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran yeni model AMG GT Coupe'yi otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Uzun zamandır merak edilen otomobil, beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

SPOR GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Mercedes'in performans araçlarından biri olan AMG GT Coupe, dört kapılı olmasına rağmen oldukça spor bir havaya sahip. Araçta ön tamponda yer alan hava kanalları ve katlanabilen spoiler bulunan aero pakedi, standart donanım olarak sunuluyor. Ayrıca AMG GT Coupe'nin, katlanabilen arka koltukları sayesinde sahip olduğu bagaj hacmi de şaşırtıyor.

Aracın stop lambaları, alışılagelmişin dışında biraz daha minimal boyutlara indirgenmiş. Bu çizgiler, Mercedes'in gelecek tasarımları konusunda da ipucu veriyor.

İÇ TASARIMINDA KONFOR ÖN PLANDA

Mercedes AMG GT Coupe'nin dışı gibi içi de spor görünümün yanı sıra, konfor ve lüksü de yansıtacak şekilde tasarlanmış. 12,3" boyutundaki multimedya ekranı, aracın teknik donanımlarından, konfor aksesuarlarına, iç aydınlatmasından klima ve ses kontrolüne kadar tüm foksiyonları yönetmeye imkan sağlıyor.

3 FARKLI PAKET VE 3 FARKLI MOTOR

Mercedes AMG GT Coupe, birbirinden güçlü üç farklı motor versiyonuyla geliyor. GT 63 S adı verilen versiyon 640 beygir gücünde 4 litrelik V8 motora sahip. Diğer iki versiyon ise 585 beygir güce sahip olan GT 63 ve 429 beygir gücünde 3,0 litrelik motora sahip olan GT 53 olacak. Aracın üç versiyonu da performans anlamında üst sınırları vadediyor. Ayrıca tüm versiyonlarda Mercedes'in 4Matic adı verilen dört tekerlek çekiş sistemi ve arka teker yönlendirme sistemi bulunacak.





ALICILAR 2019'U BEKLEMEK ZORUNDA

Cenevre'de tanıtılan Mercedes'in yeni bebeği AMG GT Coupe için, piyasaya çıkış tarihi 2019'un ilk çeyreği olarak belirlendi. Aracın Türkiye'ye gelişi ise yine aynı yılın ikinci çeyreğini bulabilir. Mercedes, ön siparişleri ne zaman alacağını ise henüz açıklamadı.