Mercedes'ten yeni hot hatch

Benal Yılmaz/[email protected]

Mercedes'in Amsterdam'da tanıttığı A serisinden performans meraklılarını sevindiren bir haber geldi. Sportif hatchback sınıfındaki A35 AMG, A250 ve A45 arasındaki boşluğu doldurmuş olacak.

4,5 SANİYEDE 100 KM/H HIZ

Golf R, Audi S3, Bmw M130iX M Performance ile rekabet edecek olan A35'in ortalama 300 hp civarında 2 litre bir motorla gelmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin kullanılacağı otomobilin 0-100 km/h arasındaki hızlanmayı 4.5 saniyede tamamlaması bekleniyor.





YENİ YILDA YOLLARDA

AMG patronu Tobias Moers tarafından 2019 başında A45 modelinden önce yollarda olacağı doğrulandı.