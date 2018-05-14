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Mercedes'ten yeni hot hatch

Alman markası Mercedes, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yeni bir araba tanıttı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 17:20..
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  2. Otomobil
Mercedes'ten yeni hot hatch

Benal Yılmaz/[email protected]

Mercedes'in Amsterdam'da tanıttığı A serisinden performans meraklılarını sevindiren bir haber geldi. Sportif hatchback sınıfındaki A35 AMG, A250 ve A45 arasındaki boşluğu doldurmuş olacak.

Mercedes'ten yeni hot hatch

4,5 SANİYEDE 100 KM/H HIZ

Golf R, Audi S3, Bmw M130iX M Performance ile rekabet edecek olan A35'in ortalama 300 hp civarında 2 litre bir motorla gelmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin kullanılacağı otomobilin 0-100 km/h arasındaki hızlanmayı 4.5 saniyede tamamlaması bekleniyor.

Mercedes'ten yeni hot hatch

YENİ YILDA YOLLARDA

AMG patronu Tobias Moers tarafından 2019 başında A45 modelinden önce yollarda olacağı doğrulandı.

Mercedes'ten yeni hot hatch

Mercedes'ten yeni hot hatch

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