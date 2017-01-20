Merkel Ankara'ya geliyor

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gelecek ayın başında Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Merkel’in gündeminde sığınmacı krizinin çözümü, bölgesel sorunlar, terörle mücadelede iş birliği ve ekonomi konuları yer alıyor.

YILDIRIM VE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Merkel’in programında Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım’ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

MERKEL SIĞINMACI KRİZİNİ TÜRKİYE İLE ÇÖZECEĞİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel’in önemli gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor.

Yoğun eleştirilere rağmen bugüne kadar sığınmacılar için açık kapı politikasını savunan, sığınmacı krizinin ancak Türkiye ile iş birliği içinde çözülebileceğini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasının başarılarını kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ MASADA

Merkel’in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak.

Türkiye, özellikle PKK’nın Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, örgütün propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor.

Merkel’in Ankara ziyaretiyle aynı günlerde Almanya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye gelerek güvenlik konularını masaya yatıracağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER DE GÜNDEME ALINACAK

Merkel’in Ankara ziyaretinde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de önemli yer tutacak.

Ziyaret kapsamında, Almanya'nın en büyük ticaret ortaklarından Türkiye’deki yatırımcıların sorunları ve beklentilerinin konuşulacağı, yatırımları teşvik etmeye dönük mesajlar verileceği belirtiliyor.