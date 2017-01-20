taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8226
EURO
4,0843
ALTIN
148,41
PETR
54,2900

Merkel Ankara'ya geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şubat ayının ilk haftasında Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

20.01.2017 - 09:59
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel Ankara'ya geliyor

merkel

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gelecek ayın başında Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Merkel’in gündeminde sığınmacı krizinin çözümü, bölgesel sorunlar, terörle mücadelede iş birliği ve ekonomi konuları yer alıyor.

YILDIRIM VE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Merkel’in programında Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım’ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

MERKEL SIĞINMACI KRİZİNİ TÜRKİYE İLE ÇÖZECEĞİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel’in önemli gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor.

Yoğun eleştirilere rağmen bugüne kadar sığınmacılar için açık kapı politikasını savunan, sığınmacı krizinin ancak Türkiye ile iş birliği içinde çözülebileceğini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasının başarılarını kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ MASADA

Merkel’in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak.

Türkiye, özellikle PKK’nın Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, örgütün propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor.

Merkel’in Ankara ziyaretiyle aynı günlerde Almanya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye gelerek güvenlik konularını masaya yatıracağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER DE GÜNDEME ALINACAK

Merkel’in Ankara ziyaretinde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de önemli yer tutacak.

Ziyaret kapsamında, Almanya'nın en büyük ticaret ortaklarından Türkiye’deki yatırımcıların sorunları ve beklentilerinin konuşulacağı, yatırımları teşvik etmeye dönük mesajlar verileceği belirtiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

184
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

61
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

339
Trump bugün başkanlık görevini devralacak

Trump bugün başkanlık görevini devralacak

37
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

26
15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

63
Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM