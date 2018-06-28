Merkel: Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımı gönderelim

Göç konusunun ağırlıklı olarak gündemde olacağı Brüksel'deki kritik zirve öncesinde Alman parlamentosunda konuşan Merkel, 2015'te Almanya'nın komşularına yardım etmek için gerekli bir adım olarak gördüğü ülkenin kapılarını bir milyon göçmene açma kararını savunarak, bu kararını eleştirenleri ikna etmeye çalıştı.

"TÜRKİYE SIĞINMACILAR İÇİN MÜKEMMEL İŞLER YAPTI"

Anadolu Ajasnsı'nın haberine göre Merkel, "Biz AB'deki toplantıda 3 milyondan fazla sığınmacıyı zor şartlar altında kabul eden Türkiye'ye ikinci 3 milyar euroluk paketi hazırlayarak yardımcı olduğumuzun mesajını verebilmeliyiz. Türkiye'yi eleştirebilirsiniz ama Türkiye sığınmacılar için mükemmel işler yaptı." ifadelerini kullandı.

AFRİKA'YLA TÜRKİYE TİPİ ANLAŞMA İSTİYOR

Afrika ülkeleriyle Türkiye'yle imzalanana benzeyen mülteci anlaşmaları yapılması çağrısında bulunan Merkel, göçmen sayısının düşmesinin sağlanmasının ardından 2015'ten önce olduğu gibi daha sıkı göçmen kontrolleri yapılması uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"AB İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ HALİNE GELEBİLİR"

Merkel "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu birçok sorun var ancak göç sorunu AB için ölüm kalım meselesi haline gelebilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Merkel "Ya bu işi başaracağız ve Afrika'da yaşayanlar değerlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize ve tek yanlılıktan değil çok yanlılıktan yana olduğumuza inanacaklar ya da artık kimsenin bizi güçlü kılan değerler sistemimize inancı kalmayacak...İşte bu yüzden bu durum çok önemli" dedi.