taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.632
USD
4,6187
EURO
5,3458
ALTIN
185,79
PETR
77,7100

Merkel: Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımı gönderelim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye mülteciler için ikinci 3 milyar euroluk paketin verilmesi gerektiğini savundu.

REUTERS | 28.06.2018 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

Göç konusunun ağırlıklı olarak gündemde olacağı Brüksel'deki kritik zirve öncesinde Alman parlamentosunda konuşan Merkel, 2015'te Almanya'nın komşularına yardım etmek için gerekli bir adım olarak gördüğü ülkenin kapılarını bir milyon göçmene açma kararını savunarak, bu kararını eleştirenleri ikna etmeye çalıştı.

"TÜRKİYE SIĞINMACILAR İÇİN MÜKEMMEL İŞLER YAPTI"

Anadolu Ajasnsı'nın haberine göre Merkel, "Biz AB'deki toplantıda 3 milyondan fazla sığınmacıyı zor şartlar altında kabul eden Türkiye'ye ikinci 3 milyar euroluk paketi hazırlayarak yardımcı olduğumuzun mesajını verebilmeliyiz. Türkiye'yi eleştirebilirsiniz ama Türkiye sığınmacılar için mükemmel işler yaptı." ifadelerini kullandı.

AFRİKA'YLA TÜRKİYE TİPİ ANLAŞMA İSTİYOR

Afrika ülkeleriyle Türkiye'yle imzalanana benzeyen mülteci anlaşmaları yapılması çağrısında bulunan Merkel, göçmen sayısının düşmesinin sağlanmasının ardından 2015'ten önce olduğu gibi daha sıkı göçmen kontrolleri yapılması uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel: Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımı gönderelim

"AB İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ HALİNE GELEBİLİR"

Merkel "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu birçok sorun var ancak göç sorunu AB için ölüm kalım meselesi haline gelebilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Merkel "Ya bu işi başaracağız ve Afrika'da yaşayanlar değerlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize ve tek yanlılıktan değil çok yanlılıktan yana olduğumuza inanacaklar ya da artık kimsenin bizi güçlü kılan değerler sistemimize inancı kalmayacak...İşte bu yüzden bu durum çok önemli" dedi.

Merkel: Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımı gönderelim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

106
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

83
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

315
Perinçek CHP oylarını analiz etti

Perinçek CHP oylarını analiz etti

161
Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

55
CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

124
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM