Merkel ile Trump bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etti. BeyazSaray'a çıakrtma gerçekleştiren Merkel Trump ile gündemi değerlendirdi. İki liderin gündeminde ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planına kadar birçok farklı vardı.

MERKEL: KARARI TRUMP VERECEK

Dünyanın en büyük çelik ve alüminyum üreticilerinden olan Almanya'da ABD'nin vergilendirme tarifesine ilişkin ikna mekanizması devreye sokuldu. Trump-Merkel gündeminin en önemli meselelerinden olan çelik-alüminyum ithalatına ilişkin konuda Merkel son kararı Trump'ın vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump tarafından alınan ithal çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi uygulama kararının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki bir soruya cevap veren Başbakan Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Başkan Trump’ın vereceğini aktardı.

Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin “karşılıklı” ve hem kendisi hem de Merkel'in aralarındaki ticaret ilişkisinin daha "adil” olmasını istediğini belirtti.

İRAN NÜKLEER SİLAH YAPMAYACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel İran konusunda da Trump ile görüştü. İran'ın nükleer konusunda daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Trump’ın 12 Mayıs'a kadar yenilenmesi için mühlet verdiği İran nükleer anlaşmasından çekilmesi halinde ABD'nin İran’a karşı askeri bir güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna yanıt veren Trump, askeri seçenek konusunda bir yorumda bulunmayarak, "Onlar nükleer silah yapmayacaklar. Buna güvenebilirsiniz” dedi.

KORE TEBRİĞİ

Merkel ile Trump buluşmasından saatler önce tarihi bir buluşma gerçekleştiren ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn'in buluşmasını değerlendiren ABD Başkanı Trump, her iki lideri bu tarihi buluşmadan ötürü tebrik etti.

Kore Yarımadası nükleer silahlardan tamamıyla arındırılana kadar Kuzey Kore'ye "en yüksek derecede baskı” uygulamaya devam edeceklerini belirten Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile buluşmasını dört gözle beklediğini söyledi. Trump ayrıca bu görüşmenin "önümüzdeki haftalarda” gerçekleşeceğini söyledi.

Merkel de bu buluşmayı "umut dolu devam edeceğini ümit ettiğim bir yolun ilk adımı” olarak tarif etti.