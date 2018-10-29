Merkel kan kaybediyor

19 yıldır Hessen'in idaresini yürüten CDU, yüzde 10.9 oranında oy kaybetti. Almanya genelinde de oy kaybeden Merkel, bir eyalette daha çıkmaza girdi.

52 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

CDU, 2013 yılında yüzde 38.3 oranında oy alırken, bugün yapılan eyalet seçimlerinde 27.4'de kaldı. CDU'nun oy kaybı yüzde 10.9 oldu.

Hessen'de 1966 yılından bu yana Hristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) aldığı en düşük oy seviyesi oldu.

2013 seçim yüzde 31.7 oranında ay olan Sosyal Demokratlarda seçimin mağlupları arasında yer alarak oy oranlarını 19.8'e geriledi.





IRKÇILAR MECLİSE GİRDİ

Bavyera eyaletinde yapılan eyalet seçimlerinde oyunu arttırarak çıkan Yeşiller partisi 2013 yılında aldığı yüzde 11.1 oranındaki oylarını 18.7’ye çıkararak seçim en büyük galibi oldu.

Her girdiği eyalet seçimlerinden meclise girmeyi başaran ırkçı Almanya için Alternatif Parti (AfD) ise 2013 yılında 4.1 olan oy oranının 12.8’e çıkararak Hessen eyalet meclisine girmeyi başardı.

AfD bu başarısıyla Almanya genelinde bulunan 16 Eyaletin tamamında meclise girmeyi başarmış oldu.





HÜKÜMET KURMAK İÇİN 56 SANDALYE GEREKİYOR

23 partinin katıldığı seçimler için 413 aday kıyasıya yarıştı. Hessen'de kurulacak hükümetin en az 56 sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Alınan oy oranlarına göre eyaletin idaresini koalisyon hükumeti üstlenecek. Birçok alternatifli koalisyon hükumetlerinin oluşabileceği Hessen eyalet meclisinde Hristiyan Demokrat Parti eyalet Başbakan adayı Volker Bouffier ne aşırı sağla ne de aşırı solla koalisyon yapmayacaklarını açıkladı.



Resmi olmayan sonuçlara göre 110 sandalyelik eyalet meclisine girmeyi başaran partilerin aldıkları oy oranları:

CDU yüzde 27,4, sandalye sayısı 33 (2013 seçimlerinde yüzde 38.3)

Yeşiller yüzde 18.7, sandalye sayısı 23 (2013 seçimlerinde yüzde 11.1)

SPD yüzde 19.8, sandalye sayısı 23 (2013 seçimlerinde yüzde 30.7)

FDP yüzde 7.2, sandalye sayısı 9 (2013 seçimlerinde yüzde 5)

AfD yüzde 12.8, sandalye sayısı 14 (2013 seçimlerinde yüzde 4,1)

Sol Parti yüzde 6.6, sandalye sayısı 8 (2013 seçimlerinde yüzde 5,2)

Hessen eyalet seçimlerinde hiç bir parti tek başına iktidar olma şansını yakalayamadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ise eyalette ancak üçlü koalisyon hükumeti kurmak mümkün olabilecek.





MERKEL DİBE VURDU

Almanya genelinde yapılan son ankete göre ise Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 24, Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 20, Almanya için Alternatif Parti AfD yüzde 16 ve Liberaller ve Sol Parti yüzde 10 oy oranına sahip oldukları belirlendi.

Tarihinin en düşük seviyesinde bulunan Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU 2017 seçimlerinde yüzde 32.9 oranında oy almışlardı.

Büyük koalisyon diye bilinen hükumetin Sosyal Demokrat ortası SPD ise 2017 genel seçimlerinde yüzde 25.5 oranında oy almıştı. Siyasi analistler, halihazırda büyük koalisyonun arkasında halk desteği olmadığını, bugün seçim olsa çoğunluğun sağlanamayacağını vurguluyor.

Bundan dolayı da Hessen seçimleri CDU'nun eyalette koalisyon dışı kalması, Merkel'in Berlin'deki koltuğunun da sallayacak kadar önemli bir konuma geldi.



