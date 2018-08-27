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Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Özil'i hedef gösteren Merkel, kendisi masummuş gibi tartışma biçimini beğenmediğini dile getirdi.

AA | 27.08.2018 - 04:39..
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Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı

Mesut Özil, Mayıs ayında İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti, Alman Şansölye Merkel çıldırdı. O dönem Mesut Özil'i hedef gösteren ve ırkçılık tartışmalarını ateşleyen Merkel, şimdi de tartışma biçiminin hoşuna gitmediğini söyledi.

İLK HEDEF YAPAN MERKEL OLDU

Premier Lig'de oynayan Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluştu. Türk yıldızlar, Erdoğan ile fotoğraf çektirerek formalarını hediye etti.

Karelerin yayınlanması üzerine Almanya Başbakanı Merkel, "Soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum" ifadelerini kullandı.

Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı

MERKEL'DEN SIRA BASINA GEÇTİ

Adeta Merkel'den işareti alan özellikle Bild olmak üzere birçok basın organı, Mesut Özil'i hedef yaptı.

Türklüğünden vazgeçmediği için eleştiri oklarını üzerine çeken Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'nda başarısız olmasıyla tamamen hedef oldu.

Merkel'in ektiği nefret tohumları ırkçı saldırılara kadar yükseldi. Hakaretlere dayanamayan Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla saldırılar bir nebze olsa da duruldu.

SUÇSUZMUŞ GİBİ SALDIRILARI ELEŞTİRDİ

Alman kanalı ARD'ye konuşan Merkel, ülkede yaşanan ırkçı saldırılar hakkındaki soruya cevap verdi.

Merkel, "İster Özil olsun ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi 'Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor’ diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir. Yaşanan tartışma biçimi kısmen hiç hoşuma gitmedi." ifadesini kullandı.

Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı

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