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Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da

Almanya Şansölyesi Merkel, dörtlü Suriye zirvesine katılmak için geldi.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 13:39..
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Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek Suriye dörtlü zirvesi kapsamında ülke liderleri İstanbul’a gelmeye başladı.

MERKEL'İ ŞAHİN VE UYSAL KARŞILADI

Bu kapsamda zirvenin başlamasına saatler kala İstanbul’a gelen ilk lider Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Saat 13.00’te Atatürk Havalimanı’na inen Merkel, Devlet Konukevi’nde yetkililerce karşılandı.

Angela Merkel Suriye zirvesi için İstanbul'da ViDEO

MERKEL VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇECEK

Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.
Merkel, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı. Merkel buradan direkt olarak Vahdettin Köşkü'ne geçecek.

PUTİN DE İSTANBUL'A VARDI

Zirveye katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Havalimanı'na vardı.

Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da

MACRON DA GELECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da ilerleyen dakikalarda İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

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