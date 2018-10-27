1 Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da Almanya Şansölyesi Merkel, dörtlü Suriye zirvesine katılmak için geldi.

2 Ara buluculukla milyarder oldu Suudların canına kıydığı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın amcası, bütün dünyanın tanıdığı, ara buluculukla milyarlar kazanan Adnan Kaşıkçı.

3 Putin, Suriye zirvesi için İstanbul'da Dünya liderleri Vahdettin Köşkü'ndeki Suriye zirvesi için İstanbul'da geliyor. Putin ilk gelen isimlerden oldu.

4 Sinead O'Connor'un sesinden ezan Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olur olmaz ezan okudu.

5 Amerikalılar en çok savaşa girmekten korkuyor ABD’de yapılan araştırmaya göre, Amerikalılar en çok siber terörizm ve yeni bir dünya savaşının çıkmasından korkuyor.

6 CHP: 29 Ekim'de öğrencilere ücretsiz Nutuk dağıtılsın CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak liselerde dağıtılması için kanun teklifi verdi.