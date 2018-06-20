Merkel ve Macron bütçe oluşturma konusunda anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 28-29 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği zirvesine hazırlık için yaptığı dünkü görüşme, Fransa maliye bakanı tarafından ikili ilişkiler açısından "kritik an" olarak niteleniyordu.

Merkel ve Macron, yeni bütçeyi euro bölgesinin rekabet gücünü artıracak bir araç olarak niteledi.

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Macron, bütçenin 2021 yılına kadar devreye alınacağını belirtti, ancak planlarına ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Merkel, "Avrupa'nın güvenlik ve refah vaatlerini yenilemek" başlıklı sekiz sayfalık bir bildiri yayınlanan görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Merkel, bütçenin, 2009 yılında meydana gelen borç krizi ile neredeyse yıkılan euro bölgesinde ülke ekonomilerinin birbirine yakınlaşmasını hızlandırmak için kullanılacağını söyledi.

Merkel "Ekonomik ve parasal bir birliğin ancak ekonomi politikalar birbirine yaklaştığında ayakta kalabileceğini biliyoruz" dedi.

GÖÇMEN KONUSUNU ELE ALDILAR

Merkel ayrıca AB'nin dış, savunma ve göçmen politikalarının ele alındığı Macron ile görüşmede en zorlu konunun euro bölgesinde reform olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Eylül ayında euro bölgesi reformu için kapsamlı bir vizyon ortaya koyan Macron, gazetecilerin zorlu soruları karşısında Merkel ile vardığı uzlaşıyı savundu.

Macron "Yıllık gelirler ve harcamalarla gerçek bir bütçe olacak... Bu, birlikte yaptığımız siyasi bir taahhüt. Yıl sonuna kadar bakanlık düzeyinde teknik çalışma, ertesi yıl ise anlaşmada kaçınılmaz olarak değişiklik gerektirecek" dedi.