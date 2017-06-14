Merkel'den darbeci Sisi'ye övgü dolu sözler

Ekonomik krizle boğuşan Mısır'da enflasyon yüzde 30'lara kadar çıktı. Darbeyle yönetimi gasp eden Sisi, ekonomi için çözüm üretemedi.

DESTEK İSTEMEYE GİTTİ

Avrupa ve Amerika'dan destek alarak krizi çözmeye çalışan Sisi, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi.

EN İYİ ORTAĞIMIZ

Yapılan görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Merkel, Mısır'ın bölgedeki en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

MISIR'DA İSTİKRAR ÖNEMLİ

Mısır'ın istikrarına önem verdiğini söyleyen Merkel, Kahire'nin uluslararası ticarette önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Sisi'den övgüyle bahseden Angela Merkel, Berlin'in Kahire ile ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.