taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4544
EURO
5,2719
ALTIN
185,15
PETR
78,0700

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedef yaptı. Milli futbolcuları adeta basının önüne atan Merkel, ziyareti bile kaldıramadı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 04:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Almanya'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında propagandalar yürütülmesine izin veren Merkel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın ziyareti sonrası düşmanlığını ortaya çıkarttı.

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

ZİYARETE BİLE BASKI BAŞLADI

"Baskı" ve "özgürlük" kelimeleri üzerinden son dönemde Türkiye'ye eleştirilerde bulunan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaret için "Soru işaretleri yaratır" dedi.

Medya aracılığıyla Mesut Özil ve İlkay Dündoğan üzerinde baskı oluşturmaya çalışan Almanya Şansölyesi Merkel, "Soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum" ifadelerini kullandı.

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'İşgalci İsrail, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı'
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal güçlerinin, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı, çatışmanın kaynağı ve şiddetin nedeni olduğunu söyledi.
Libya'da 3 korunaklı bölge terörden kurtarıldı
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Derne kenti yakınında 3 korunaklı bölgeyi ele geçirdi.
Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı
Paris-4 Sorbonne Üniversitesi sendikası UNEF'in Başkanı Maryam Pougetoux televizyona başörtülü çıkınca, sosyal medyada linç girişimi başladı.
BM'ye göre İsrail'in katliamı savaş suçu olabilir
BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı güç kullanmasının savaş suçu olabileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

158
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

66
Başarılı bekçilere polis olma imkanı

Başarılı bekçilere polis olma imkanı

56
Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

58
Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

14
Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94