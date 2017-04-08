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Merkel'den 'günaha girdik' itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.

08.04.2017 - 15:07
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Merkel'den 'günaha girdik' itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

"SÖMÜRGE DÖNEMİNDE AFRİKA'DA GÜNAHA GİRDİK"

Welt gazetesinde yer alan haberde, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret eden Merkel, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik" ifadesini kullanarak Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

G20 ÜLKELERİNE AFRİKA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağıran Merkel, ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür ederek "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız" dedi.

Hala her ay yaklaşık 14 bin sığınmacının Almanya'ya ulaştığını dile getiren Merkel, iltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, ancak bu şekilde Almanya’da kalanlara gerçekten yardım edilebileceğini kaydetti.

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