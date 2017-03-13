Merkel'den Hollanda'ya destek mesajı

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin bir açıklama da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi.

HOLLANDA'NIN YANINDAYIZ

Münih'te açıklama yapan Merkel, Hollanda'yı desteklediğini ve dayanışmanın sürdürüleceğini söyledi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı, Hollanda hükümetine "Nazi kalıntıları" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarının yanıltıcı olduğunu söyleyen Merkel, gerilimde bu açıklamaları kabul edilemez olarak gördüğünü sözlerine ekledi.