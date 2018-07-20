Merkel'den NSU davasına ilk yorum

Münih'te geçen hafta sona eren NSU davasının tartışmaları halen sürüyor.

Davanın bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilirken Dava hakkında merkel ilk yorumunu yaptı.

"DOSYA BENİM İÇİN KAPANMADI"

Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, NSU kararının ailelerinin acılarını dindirmediğini, onların duygularını anladığını ve davanın hala kapanmadığını belirtti.

Merkel, "Onların duygularını anlıyorum. Süreç tamamlanmadı. Aydınlatma süreci devam etmeli ki, böyle korkunç olaylar yaşanmasın." dedi. Merkel, NSU cinayetleri için "tarihin en karanlık sayfalarından" ifadesini kullandı. Merkel, "NSU dosyası benim için kapanmadı." ifadelerini kullandı.

NSU DAVASI

NSU terör örgütü davası, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, bombalı saldırılar düzenlenmesi ve banka soygunu suçlamalarıyla görüldü.

Geçen hafta karara bağlanan NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2 buçuk ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.