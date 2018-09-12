Merkel'den yasadışı göç için Avrupa'ya dayanışma çağrısı

Angela Merkel, giderek artan ve bir tehlike haline gelen mülteci göçü konusunda Avrupa'ya birliktelik çağrısında bulundu. Merkel, 'Yasa dışı göçü dayanışma içinde ele almamız gerekiyor' açıklamasını yaptı.

"DAYANIŞMA İÇİNDE ELE ALINMALI"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yasa dışı göçle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Reuters'te yer verilen bilgiye göre Merkel, "Avrupa'nın yasa dışı göçü dayanışma içinde ele alması gerekiyor. Bu dayanışmada da bizim ülkelerimize gelen insanlar ya da zor durumda olan ülkeler için yasal göçü mümkün kılmak anlamına geliyor' dedi.