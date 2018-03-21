taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.651
USD
3,9070
EURO
4,8248
ALTIN
167,78
PETR
69,8300

Merkel'e 'teröristlerin merceğinden bakıyorsun' tepkisi

Almanya Şansölyesi Merkel'in Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamalara değinen Dışişleri Bakanlığı, "Değerlendirmeler kabul edilemez" dedi.

İHA | 21.03.2018 - 23:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’i "Bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz" ifadeleriyle kınadı.

Merkel'e 'teröristlerin merceğinden bakıyorsun' tepkisi

"AFRİN'DE HAYATIN NORMALE DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekat olduğu belirtilerek, “Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike söz konusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır” denildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MERCEĞİNDEN BAKMALARINI YADIRGIYORUZ"

Alman Şansölyesi Angela Merkel’in bugünkü hitabında Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu bildirilerek, “Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 70 bekliyor
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak belirtti.
Giresun'da Nevruz Bayramı kutlandı
Giresun Üniversitesi'nde gerçekleşen Nevruz Bayramı etkinliğinde öğrenciler yakılan ateşin üstünden atladı.
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü
İsatnbul Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

198
Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı

Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı

213
Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama

90
Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler

Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler

170
15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi

15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi

227
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

104
Afrin'de Nevruz sessiz geçti

Afrin'de Nevruz sessiz geçti

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM