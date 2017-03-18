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Merkel'in ezikliği Alman medyasını rahatsız ediyor

Almanya Başbakanı Merkel'in Donald Trump karşısında pasif kalması sık sık eleştiriliyordu. Tokalaşma krizi bu tartışmaları alevlendirdi.

18.03.2017 - 11:41
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Merkel'in ezikliği Alman medyasını rahatsız ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük bir şok yaşadı.

TRUMP'TAN BEKLENMEDİK HAMLE

Gazetecilerin ısrarla iki liderin tokalaşmasını istemesine rağmen elini uzatmayan Donald Trump, Merkel'i dünyaya rezil etti.

Trump Merkel'le el sıkışmadı VİDEO

ALMAN BASINI KIZGIN

Merkel'in Trump karşısında yaşadığı bu eziklik, Alman basını tarafından daha önce de eleştiriliyordu. Yaşanan bu olay tartışmaları iyice alevlendirdi.

Merkel'in ezikliği Alman medyasını rahatsız ediyor

Tagesspiegel gazetesinde Peter von Becker'ın imzasıyla yayınlanan yazıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz kalan Merkel'in Trump karşısında da aynı olduğu belirtilmişti.

ÜLKENİN ONURU KALMADI

Yazıda; "Ülkenin korunması gereken onuru bir yana, kendine saygı denen şey nerede kaldı? Bunlar Merkel ile tamamen alakasız kategoriler. Ya da başka bir deyişle, o'nun bunlarla bir ilgisi yok. ‘Bırakayım kendini en iyi şekilde diskalifiye etsin' şiarından yola çıkarak Erdoğan'ın koşusuna ses çıkarmıyor.

Merkel'in ezikliği Alman medyasını rahatsız ediyor

TRUMP'A KARŞI TAVRI

Trump'a karşı tavrı da farklı olmayacak, görmezden gelmenin bile ötesinde davranacak. Bu durum uzun süredir belli bir intiba bıraktı. Ancak artık etkisini göstermeye başladı ve o etki Merkel'in yeni dönemi taşıyacak kişi olmadığını gösteriyor. Zira yeni dönem çok daha sert olacak ve net bir söylem gerektirecek." ifadeleri kullanılmıştı.

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